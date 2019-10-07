شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الإماراتى: 1.47 مليون وديعة فوق مليون درهم فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزى، حول تصنيف الودائع فى البنوك العاملة بالإمارات نهاية النصف الأول من العام الجارى، وفقاً لحجمها، أن مليوناً و472 ألفاً و201 وديعة تفوق قيمتها أكثر من مليون درهم.
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أضاف "المركزى" أن مجموع هذه الودائع يزيد على 1.7 تريليون درهم، ما يعكس السلامة المالية للقطاع المصرفى، وقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البنوك الوطنية تستحوذ على أكثر من 88% من الودائع المصرفية، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية 12%.
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