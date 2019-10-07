شكرا لقرائتكم خبر عن سنتكس: معنويات مستثمرى منطقة اليورو عند أدنى مستوى فى 6 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين فى منطقة اليورو انخفضت فى أغسطس لأدنى مستوياتها فى أكثر من 6 سنوات، فى الوقت الذى فشلت فيه إجراءات التحفيز التى اتخذتها بنوك مركزية فى تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود.

وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين فى منطقة اليورو انخفض إلى -16.8 فى أكتوبر من -11.1 فى سبتمبر، وذلك أدنى مستوى منذ أبريل 2013 ويقل عن متوسط التوقعات فى استطلاع لرويترز أشار إلى قراءة عند -13.0.

وفى سبتمبر، تعهد رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى بتقديم تحفيز لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

وخفض المركزى الأوروبى أسعار الفائدة السلبية أكثر وتعهد بشراء السندات لأجل غير مسمى لدفع تكلفة الاقتراض للانخفاض أكثر.

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كما خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة فى سبتمبر للمساهمة فى الحفاظ على النمو الاقتصادى المستمر منذ فترة قياسية.

وتراجع تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية إلى -15.5 من -9.5 مسجلا انخفاضا للمرة الخامسة على التوالى وأضعف قراءة منذ نهاية 2014.

كما تراجع مؤشر سنتكس للتوقعات المستقبلية إلى -18.0 من -12.8 فى الشهر السابق.

وأظهر مؤشر يتتبع ألمانيا أن معنويات المستثمرين بأكبر اقتصاد فى أوروبا بلغت أدنى مستوياتها منذ يوليو 2009.

استطلعت سنتكس آراء 957 مستثمرا فى الفترة بين الثالث والخامس من أكتوبر.