شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: الشعب اللبنانى يتوقع دعما إماراتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزى اليوم الاثنين إن لبنان يتوقع دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء تصريح سلامة خلال مؤتمر استثمارى لبناني إماراتي يُعقد في أبوظبى.

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