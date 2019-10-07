شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبحث فرص الدخول للسوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات بترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية ميدارد كاليمانى وزير الطاقة التنزانى والوفد المرافق له حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وفرص دخول شركات البترول والغاز المصرية إلى السوق التنزانية لتنفيذ أنشطة ومشروعات مختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات صناعة البترول تعزيزاً للروابط والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكدت وزارة البترول أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين داخل القارة السمراء ودول حوض النيل واهتمام القيادة السياسية وحكومتى البلدين بتوطيد أواصر التعاون والشراكة في المجالات المختلفة خاصة المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أن البترول والغاز سيكون أحد ركائز تنمية العلاقات المشتركة.

وأكدت الوزارة، أن الجانب التنزانى أبدى رغبة قوية في الاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة لأكثر من مائة عام في ظل التطور الملحوظ في كافة الأنشطة البترولية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن شركات البترول المصرية تمتلك من الخبرات والامكانات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات ضخمة في كافة مجالات صناعة البترول والغاز حيث نجح قطاع البترول في تحقيق قفزات ملحوظة في مختلف مجالات الصناعة البترولية وخاصة أنشطة الغاز الطبيعي بجميع مراحلها فضلاً عن الانطلاق بصناعة البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة، مؤكداً أنه قد تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين لدعم التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية.

ومن جانبه أكد الوزير التنزانى، على رغبة بلاده القوية في الاستفادة من الخبرات المصرية المميزة في مجالات صناعة البترول والغاز حيث تعمل تنزانيا حالياً على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مؤكداً أن تنزانيا ترغب في الاقتراب من المعدلات المبهرة التي تحققها مصر في هذا النشاط ، كما أكد الوزير التنزانى على الرغبة في الاستفادة أيضاً من الخبرات المصرية في مجال مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من اكتشافات الغاز في تنزانيا والذى يعد أحد التحديات التي تواجهها لكون المنتجات البتروكيماوية تدخل في العديد من الصناعات ، فضلاً عن التعاون في مجالات تدريب الكوادر الشابة فنياً وإدارياً والاستفادة من برامج مشروع التطوير والتحديث الجارى تنفيذه في قطاع البترول ومن خلال الاستعانة بمراكز التدريب المتميزة في مصر لتدريب الكوادر التنزانية ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعة نتائج عمليات البحث السيزمى في عدة مناطق بتنزانيا لتوفير معلومات كافية تمكنها من تسويق هذه المناطق.

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