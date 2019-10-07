شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة العربية البرتغالية تطالب بإنشاء خطوط جوية بين القاهرة ولشبونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اجبرو نابلس رئيس الغرفة العربية البرتغالية إننا نتابع باهتمام كبير التغيرات العميقة التى حدثت في مصر ومؤسساتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، واصفا مصر بأنها بلد جديدة تحت قيادته.

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وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين، أن الغرفة العربية البرتغالية ستعمل على إزالة العقبات بين التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية التى تعوق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة صادرات البرتغال إلى السوق المصري من 21 مليون يورو في 2017 الى 133 مليون يورو في 2018 إلا أن معدلات الزيادة لا ترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين .

وأكد نابلس على ضرورة إنشاء خطوط جوية مباشرة بين القاهرة ليشبونة منوها الى أنه طول فترة شحن البضائع تعوق زيادة حركة التجارة بين البلدين .