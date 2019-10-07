شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل 58.13 دولار للبرميل و52.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين، 58.13 دولار للبرميل لخام برنت متراجعا 24 سنتا كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.69 دولار للبرميل متراجعا 12 سنتا.

وذكرت تقارير اعلامية عالمية، مواصلة النفط للخسائر التى لحقت بها خلال الأسبوع الماضي والتى جاءت نتيجة تخوفات التجار من تأثير تباطؤ الاقتصادى العالمي على نمو الطلب على النفط.

يذكر أن أسعار النفط قد انخفضت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأكثر من 5% وذلك بعد حالة التشاؤم نتيجة بيانات عن التصنيع تبعث من الولايات المتحدة والصين.

كما أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كانت قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن زيادة مفاجئة لمخزون الخام الأمريكي.