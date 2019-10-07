شكرا لقرائتكم خبر عن شركات برتغالية تزور محور قناة السويس غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وفد مستثمرين من البرتغال يزور محور قناة السويس غدا الثلاثاء، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذه المنطقة الواعدة، التى تحوى أفضل الفرص الاستثمارية في العالم، ويضم الوفد عدد من الشركات البرتغالية المهتمة بالعمل في مصر.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي، اليوم الاثنين، بحضور سفيرة البرتغال، أن غرفة الإسماعيلية التجارية ستقوم بتنظيم زيارة المستثمرين غدا، وتنظيم لقاءات مع المسؤلين هناك للتعرف على الفرص المتاحة وبهدف تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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وكشف عز، أن الفريق أسامة ربيع رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيقوم باستقبال وفد الشركات البرتغالية المتخصصة فى قطاع الصناعات الغذائية والزراعة والأخشاب