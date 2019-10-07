شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ضريبة على أدوات التدخين و المشروبات المحلاة أول ديسمبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، وذلك استنادا إلى قرارى مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرين بهذا الخصوص.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، طالبت الهيئة جميع منتجى ومستوردى ومخزنى أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة، المبادرة إلى التسجيل فى النظام الإلكترونى للهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية فى حال عدم تسجيلهم حتى الآن، مشددة على ضرورة تسجيل جميع السلع الانتقائية التى يقومون بتوريدها فى حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء.

وأكدت، أن هذه الخطوة ستجنب جميع الأطراف المعنية أية عقبات فى الاستيراد أو مخالفات قد تنتج عن التأخير فى استكمال التسجيل.

وكانت دولة الإمارات، بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية، اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة، والمساهمة فى الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التى تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.

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وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية، وفقاً للقانون الذى صدر سابقا بين 50 و100 % على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ويتجاوز عدد السلع، التى تم حصرها وتخضع للضريبة الانتقائية 1700 سلعة، خلال أكتوبر من العام 2017، علما بأن نسبة 60 % منها مدرجة ضمن منتجات المشروبات الغازية، فيما نسبة 26 % مصنفة ضمن قائمة التبغ ومشتقاته، ونحو 14 % أُدرجت ضمن قائمة مشروبات الطاقة.

ومن المنتظر، زيادة قائمة السلع التى ستشملها الضريبة مع تطبيقها على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

يشار إلى أن قرار التوسع فى قائمة السلع التى ستشملها الضريبة الانتقائية، يأتى منسجما مع الجهود الحكومية لترسيخ أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، وذلك من خلال الحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وهو الهدف الذى يعد أحدى الركائز الأساسية فى "رؤية الإمارات 2021" الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول على مستوى العالم .