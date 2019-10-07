شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية بشكل هادئ في إشارة لتوجه السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الهابط، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، إلى جانب وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6840 لاستمرار الانخفاض المتوقع، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6595.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6680 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط