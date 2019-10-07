شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-10-2019

يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليتحرك حول 58.50، وطالما أن السعر دون 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، بينما يتواجد الهدف الرئيسي الأول للموجة الهابطة المتوقعة عند 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط