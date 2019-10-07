شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية جديدة ليختبر المقاومة الأولية 53.20 مجدداً، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع واختراق هذا المستوى سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مستوى 54.60 قبل أي محاولة سلبية جديدة، بينما تبدأ أهداف الموجة الهابطة المتوقعة عند 51.80 وتمتد إلى 50.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط