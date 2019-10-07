شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية ليبتعد تدريجياً عن مستوى 17.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط