شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب في مسار جانبي ولا يزال بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة 1530.00، والتي أشرنا إلى أهميتها في تقريرنا الصباحي، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي