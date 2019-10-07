شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن ليضغط على الدعم المحوري 1.2295، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف الارتفاع المتوقع على المدى اللحظي ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد، ليتجه نحو مناطق 1.2215 مبدئياً، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الرئيسي للموجة الصاعدة المقترحة عند 1.2500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد