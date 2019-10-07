شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ويضغط على المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.0857 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات دون مستوى 1.1025.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0870 والمقاومة 1.1050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي