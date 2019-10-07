سعر النحاس يقاوم الضغوط الايجابية– تحليل -7-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تصديه للضغوط الإيجابية والناتجة عن اندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة حاليا نحو 2.5780.
لذلك, سنستمر بترجيح التداولات السلبية ليكرر بذلك الضغط على مستوى 2.4800 وبتحرره من هذا العائق سينجح بالوصول نحو الهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 2.4000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5780 و 2.4800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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