شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يكرر الزحف السلبي– تحليل - 7-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن تقديمه لزحف سلبي وتسلله دون محور المتوسط المتحرك 55 يدعم توقعنا التصحيحي الهابط للفترة القريبة والمتوسطة, نذكر مجددا بأن محاولة تسلل السعر دون مستوى 845.00 فإن ذلك سيجبره على الاستقرار مجددا ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق ليزيد ذلك من فرص تكبده لخسائر إضافية بتداولات الفترة القادمة.

كذلك نشير إلى أهمية ثبات الحاجز المستقر عند 915.00 ليقلص من فرص استعادة السعر للمحاولات الإيجابية, وليتماشى بذلك مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليسهل ذلك فرص الوصول نحو المحطات السلبية المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط