شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالتذبذب السلبي-تحليل - 7-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استمر سعر الزوج بتقديم تذبذبات سلبية باستقراره دون الحاجز الممتد نحو 132.60 ليؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط المقترح سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من البدء بتسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 130.65 و 128.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 130.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط