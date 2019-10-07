شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 7 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1511 دولاراً للأوقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.