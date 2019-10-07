شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعمال المصرى البرتغالى" يدعو المستثمرين لإقامة مشروعات بمحور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي، المستثمرين في البرتغال للاستثمار في مصر، عبر مشروعات يمكن إقامتها فى محور قناة السويس، فى ظل دعم كبير من القيادة السياسية فى مصر للمستثمرين الأجانب.

وقال محمد أبو العنيين رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري البرتغالي، إن مصر مرت خلال آخر 4 سنوات بتطور كبير جداً، وحققت معجزات للاستقرار الاقتصادى، عبر مشاركه القطاع الخاص مع الحكومة.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى البرتغالي، الذى ينظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد، أن أرقام الاقتصاد واضحة وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، فتراجع التضخم إلي 7% تقريباً، وهبوط البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تحقيق أعلي معدلات نمو 5.6% وهى الأعلي منذ 10 سنوات.

وتابع، أن الشعب المصري سطر ملحمة دعم للدولة المصرية فى برنامجها للاصلاح الاقتصادي، وتحمل ارتفاع الأسعار من أجل اقتصاد حقيقى، مشيرا إلى المشروعات الجديدة مثل تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى الثورة التشريعية التى تتيح لأي مستثمر أجنبى إقامة مشروعات دون ضرائب ورسوم وفق قانون المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

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وأوضح، أن عنصر الوقت للمستثمرين جرى تقليصه عبر التشريعات الميسرة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى انفتاح المستثمرين على كافة دول العالم عبر شبكة الموانئ، وكذلك الاتفاقيات التجارية التى تجعل المستثمر ينفذ بكل إنتاجه لعدد قرابة 1.2 مليار مستهلك حول العالم.

وأشار أبو العينين، إلى أن هناك صناعات كثيرة يمكن أن نقوم بتوطينها فى مصر، وهى بمثابة فرص كبيرة للمستثمرين من البرتغال، منها صناعات يمكن أن تصدر إلي كافة الدول الأفريقية، ومن بين هذه الصناعات " الجلود، الورق، الطاقة الجديدة، صناعات مختلفة في البنية الأساسية.."

وأكد أن المنطقة الإقتصادية الصينية فى شمال غرب قناة السويس، جعلت الفكر الإنتاجي يتغير تماما، إذ يتم إقامة مناطق صناعية مرتبطة باسم الدولة نفسها، ومن ثم يمكن البرتغال أن تقوم بعمل منطقة اقتصادية لها بمحور قناة السويس، ويمكن للغرفة البرتغالية العربية أن تقوم بالترويج لهذا التوجه، والذى يجعل منتجات هذه المناطق للدخول الي آسيا وأوروبا وأفريقيا.