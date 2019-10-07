الاقتصاد

الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخى المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجارى واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب فى التعاملات الفورية 0.1% إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5% الأسبوع الماضى وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

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وزاد الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.1% إلى 1511 دولارا للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى واشنطن يومى 10 و11 أكتوبر رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسئولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1% إلى 17.45 دولار.

ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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