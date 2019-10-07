شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإماراتى: المناخ الاستثمارى فى لبنان أكثر استقرارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الإماراتى، إن حكومة بلاده تعتقد أن المناخ الاستثمارى في لبنان يتحول ويصير أكثر استقرارا.
وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات مستعدة لتمويل للبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، قال سلطان بن سعيد المنصورى "يجب أن يُناقش هذا مع الحكومة وهي ستتخذ القرار الصحيح".
وكان يتحدث إلى صحفيين على هامش مؤتمر استثمار لبناني يُعقد في أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الإماراتى: المناخ الاستثمارى فى لبنان أكثر استقرارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.