شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإماراتى: المناخ الاستثمارى فى لبنان أكثر استقرارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الإماراتى، إن حكومة بلاده تعتقد أن المناخ الاستثمارى في لبنان يتحول ويصير أكثر استقرارا.

وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات مستعدة لتمويل للبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، قال سلطان بن سعيد المنصورى "يجب أن يُناقش هذا مع الحكومة وهي ستتخذ القرار الصحيح".

وكان يتحدث إلى صحفيين على هامش مؤتمر استثمار لبناني يُعقد في أبوظبي.