شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها بسبب بيانات ألمانية ضعيفة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مواصلة خسائرها بعد أكبر تراجع أسبوعى هذا العام، إذ سلطت بيانات ضعيفة للطلبيات الصناعية فى ألمانيا الضوء على المخاوف من ركود يلوح فى الأفق بينما ينتاب القلق المستثمرين قبل محادثات تجارية مهمة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بنسبة 0.1% بعدما هوى 4% فى الأسبوع الماضى بفعل التوترات بسبب الحرب التجارية عبر الأطلسى ومجموعة من البيانات الأمريكية والأوروبية الضعيفة.
ونزل المؤشر داكس الألمانى 0.2% بعد بيانات أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية بألمانيا بزيادة طفيفة عما كان متوقعا.
وهبطت أسهم بنك إتش.إس.بي.سى هولدنجز المدرجة فى لندن 0.7 % بعد تقرير فى مطلع الأسبوع أشار لعزم المجموعة إلغاء ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة لخفض التكاليف.
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