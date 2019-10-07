شكرا لقرائتكم خبر عن الشكوك إزاء محادثات التجارة تصعد بالدولار من أقل مستوى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار اليوم الاثنين، بعد أن مُني بخسائر على مدى أربع جلسات متتالية الأسبوع الماضي، بينما تراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية واليورو جراء توترات جديدة على جبهة الحرب التجارية وبيانات عززت مؤشرات على ركود اقتصادي في ألمانيا.

وذكر تقرير لبلومبرج أن إحجام المسؤولين الصينيين عن الموافقة على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام اتفاق تجاري واسع النطاق يلقي بظلاله علي آمال إحراز بعض التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار، الذي يستفيد عادة من تزايد توترات التجارة، من أقل مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي حين أشارت سلسلة من البيانات الضعيفة إلى أن الحرب التجارية تسبب ضررا أكبر على أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الدولار 0.15% مقابل سلة من العملات، وكان قد نزل نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي لامسه في أوائل سبتمبر.

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ومقابل الين، انخفضت العملة الأمريكية 0.1 % إلى 106.84 ين.

وهبط اليورو إلى 1.0964 دولار لكنه استقر فوق أقل مستوى في عامين ونصف العام عند 1.0879 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

ونزل اليوان الصيني 0.3% إلى 7.13 دولار في التعاملات الخارجية.

وفقد الجنيه الاسترليني 0.2 % ليسجل حوالي 1.213 دولار قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر .