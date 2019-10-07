الإحصاء: الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقاً لنوعية البناء بنسبة 52%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصــدر الجهـاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الأثنين الموافـق 7 / 10/ 2019 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للإسكان، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر سنوياً.

ويهدف إلى إمكانية الحصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسؤلية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.

ومن أهم المؤشرات الآتى:إجمالى الوحدات السكنية المنفذة :

بلــغ إجمالى عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 326.3 ألف وحـدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرهــا 106.9 مليـار جنيه مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016/2017 باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 2.9 % والاستثمارات قدرها 16.4% .

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52.0% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017/2018 .

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ):

تم تنفيذ عدد 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2017/2018 بنسبة 32.2% من الإجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5% .

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.4 ألف وحدة بنسبة 85.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 15 ألف وحدة بنسبة 14.3%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 508 وحدة بنسبة 0.5% ثم منخفض التكاليف بعدد 142 وحدة بنسبة 0.1% من إجمالي القطاعين .

زجـاءت محافظــة الجيزة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 30.6 ألـف وحــدة بنسبـة 29.1% يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 19.6 ألف وحدة بنسبة 18.7% ومحافظة بني سويف فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالى القطاعين .



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الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص :

تم تنفيذ عدد 221.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2017/2018 بنسبة 67.8% من الإجمالى العام مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1% .

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 103.4 ألف وحدة بنسبة 46.8% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 80.4 ألف وحدة بنسبة 36.3% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 30.4 ألف وحدة بنسبة 13.8% ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 اًلاف وحدة بنسبة 3.1% من إجمالى القطاع الخاص .

وجــاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الأولــى بعــدد 65.6 ألف وحدة بنسبة 29.7% يليها محافظة الجيزة بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 11.1% ومحافظة الفيوم فى المرتبة الأخيرة بعدد 426 وحدة بنسبة قدرها 0.2 % من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

بلـغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة ) 82.1 ألف وحدة عام 2017/2018 نفذ ت منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 69.7 ألف وحدة بنسبة 84.9%، مديريات الإسكان 10.1 ألف وحدة بنسبة 12.3%، الجهاز المركزى للتعمير 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.8%، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 27.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.3% وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الوادي الجديد بعدد 48 وحــدة بنسبة 0.1% من الإجمالى .





مشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 13 ألف وحدة عام 2017 /2018 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.5 ألف وحـدة بنسبة 27.0% وأقل عـدد وحدات بمدينة الشيخ زايد حيث بلغ 24 وحدة بنسبة 0.2٪ من الإجمالى.



مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 612 وحدة تم تنفيذها بمدينة توشكي بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 51.5 ألف وحدة ويبلغ أكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 33.6% وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.4% من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2017/2018.