أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ 181.64 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" 181.64 ريال سعودى مقابل 48.43 دولار أمريكى . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.64 ريال بما يعادل $48.43 سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.50 ريال بما يعادل $44.40 سعر الذهب عيار 21 بنحو 93. 158 ريال بما يعادل $42.38 سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.23 ريال بما يعادل $36.33 Advertisements سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.95 ريال بما يعادل $28.25 سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.82 ريال بما يعادل $24.22 سعر أوقية الذهب بنحو 5,649 ريال بما يعادل $1,506 سعر جنيه الذهب بنحو 1,271 ريال بما يعادل $339.05 سعر كيلو الذهب بنحو 181,635 ريال بما يعادل $48,434

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