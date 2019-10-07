شكرا لقرائتكم خبر عن "أميانتيت" تعين "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً لزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" مستشاراً مالياً لزيادة رأس مال أميانتيت عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.

وكانت عمومية الشركة قد اعتمدت، في سبتمبر الماضي، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مالها من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.2%.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.451 مليون سهم، من خلال إلغاء 81.048 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.425 سهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في أغسطس الجاري، بتخفيض رأس المال بمقدار 70.2% لتغطية الخسائر المتراكمة.

يُذكر أن الشركة قامت، في مايو الماضي، بتعيين وساطة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكانت النتائج المالية للشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي خسارة بلغ 53.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 388.4%.

وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 303.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسارة بلغ 92.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.