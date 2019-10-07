شكرا لقرائتكم خبر عن إدارتا "ثوب الأصيل" و"أبومعطي للمكتبات" توافقان على الانتقال إلى السوق الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة كل من شركة ثوب الأصيل وعبدالله سعد أبومعطي للمكتبات، بجلستيهما المنعقدتين أمس الأحد، على الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي.

وقالت الشركتان، في بيانين لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن ثوب الأصيل حققت صافي أرباح بلغ 48.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.54 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52.58 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

كذلك حققت أبو معطي للمكتبات صافي أرباح بلغ 0.99 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.54 مليون ريال في الربع الأول في 30 يونيو 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى الارتفاع في بند مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل بالإضافة الى انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض إيراد التأجير.

وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر قراره باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.