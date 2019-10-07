شكرا لقرائتكم خبر عن الإنفاق الشهري للمستهلكين بالسعودية يرتفع 3.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا منذ مطلع العام الحالي وحتى أغسطس الماضي بنحو 3.3%.

وبلغ متوسط الإنفاق الشهري بالمملكة نحو 84.77 مليار ريال مقارنة بنحو 82.08 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الزيادة نحو 2.69 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الإنفاق نحو 678.2 مليار ريال لكامل الفترة مقارنة بنحو 656.67 مليار ريال للفترة السابقة.

ونمو إنفاق المستهلكين في السعودية يأتي بدعم من نمو الإنفاق في قطاعات المطاعم ومواد البناء والترفيه وذلك ما عكسته بيانات نقاط البيع، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل إنفاق المستهلكين في السعودية نموا متواصلا منذ (سبتمبر) العام الماضي وحتى نهاية شهر (مايو) الماضي، حيث تراجع معدل الإنفاق خلال شهر (يونيو) وكذلك شهر آب (أغسطس) الماضي.

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وعلى الرغم من النمو منذ بداية العام، إلا أن الإنفاق تراجع بشكل بسيط في شهر (أغسطس) الماضي حيث بلغ حجم الإنفاق نحو 82.2 مليار ريال مقارنة بنحو 82.3 مليار وبنسبة تراجع بلغت 0.2 % على أساس سنوي.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين منذ مطلع العام، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20.5 % على أساس سنوي وبمتوسط زيادة شهري بلغ 3.8 مليار ريال.

ويأتي ذلك بالرغم من تراجع عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف خلال الفترة بنحو 1.19 مليار ريال كمتوسط شهري.

وكان إنفاق المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 9.8% خلال شهر مايو من العام الجاري "أعلى وتيرة ارتفاع شهرية" له في عام 2019، وذلك بمايعادل 8.9 مليار ريال.

وارتفع إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أبريل الماضي إلى 86.8 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.9%، ما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 82.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.