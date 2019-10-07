شكرا لقرائتكم خبر عن الميزان التجاري السعودي يسجل فائضا للشهر الـ41 على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ41 على التوالي، بنحو 31.6 مليار ريال خلال يوليو الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 82.1 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 50.6 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري في يوليو على أساس سنوي، بنسبة 37.2% بما يعادل 18.7 مليار ريال، حيث كان 48.5 مليار ريال في شهر يوليو من عام 2018.

وتراجعت الصادرات خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 16.7 % أي ما يصل إلى 16.5 مليار ريال، حيث كانت 90.4 مليار ريال في يوليو 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.5 % بما يعادل 2.2 مليار ريال، حيث بلغت 41.9 مليار ريال للفترة نفسها.

وبعد ارتفاعها بنسبة 23% في 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية خلال أول سبعة أشهر من 2019، بنسبة 2.2 % بما يعادل نحو 20.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 910.6 مليار ريال، مقابل 930.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

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وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 263.9 مليار ريال، متراجعا بنسبة 17.1 % بما يعادل 54.3 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 318.2 مليار ريال.

وتراجع الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاء نتيجة انخفاض الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 6% بما يعادل 37.3 مليار ريال، لتبلغ 587.3 مليار ريال، فيما كانت نحو 624.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

فيما ارتفعت الواردات بنسبة 5.5% بقيمة تعادل 17 مليار ريال، لتبلغ نحو 323.4 مليار ريال، فيما كانت 306.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا بنحو 39.3 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 77.1 مليار ريال مقابل واردات بنحو 37.7 مليار ريال.

وكان قد قفز بنسبة 455% بنهاية الربع الثالث من العام 2018 ليصل إلى 110.9 مليار ريال مقارنة بـ 19.99 مليار ريال بنفس الفترة من العام 2017.