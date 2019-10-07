شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوراق المالية بلإمارات تدشن 6 مشاريع ذكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن 6 مشاريع وتطبيقات ذكية في مجالات الحوكمة والتوعية والاختبارات المهنية والاستشارات القانونية والترخيص وإدارة العمل اليومي.

وجاء ذلك أمس خلال أسبوع "جيتكس للتقنية 2019"، الذي شهد استعراض أحدث تطبيقات الهيئة ومشاريعها الإلكترونية والذكية التي تستهدف زيادة جاذبية بيئة المال والأعمال للمستثمرين والمتعاملين، والتواصل مع الجمهور بمختلف الفئات، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

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ومؤخرا، قام عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بحضور خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة والسوق - بإجراء لقاءات مع المستثمرين المتواجدين داخل قاعة التداول بالسوق، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي.

من جانبهم أكد المستثمرون ثقتهم بالأسواق المالية وتقديرهم للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة والإشراف على السوق المالي.

وكان عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، قد أشار إلى أن زيادة نسب الأجانب بأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم بالدولة من متطلبات مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك هولاء المستثمرين حتى 49% للشركات.