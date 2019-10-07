شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" و"أكور" يفتتحان فندقاً بالبحرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت سلسلة الفنادق العالمية "ماما شيلتر" عن عزمها افتتاح فندقها الجديد في العاصمة البحرينية المنامة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه من المقرّر افتتاح الوجهة الجديدة في عام 2020.

ويعد هذا الإنجاز المهم ثمرةً للتعاون بين مجموعة أكور العالمية ومجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بسوق دبي والبحرين والكويت المالي، وذلك لإدارة أول فندق تابع لعلامة "ماما شيلتر" في البحرين.

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ويأتي ذلك في إطار التزام مجموعة جي إف إتش المالية لتعزيز التنوّع في أسلوب الحياة والقطاع السياحي في البحرين من خلال شراكات مع عدد من الأسماء العالمية، مثل أكور، سيتم افتتاح "ماما شيلتر" البحرين خلال عام 2020.

وسيتم افتتاح الفندق الجديد على الواجهة البحرية لمشروع "هاربور رو" ضمن مرفأ البحرين المالي التابع لمجموعة جي إف إتش المالية، والذي يعد أحد أهم المشاريع متعددة الاستخدامات بقلب العاصمة البحرينية المنامة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة "جي اف اتش المالية" في يوليو الماضي عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة "أكور" لإطلاق أول منتجع فاخر من سلسلة فنادق "رافلز" بالإضافة إلى أول فندق لعلامة "ماما شيلتر" في البحرين.