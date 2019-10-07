شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تعدل قواعد إدراج الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تعديل قواعد الإدارج، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، وقت سابق إن هيئة السوق تتوقع أيضا بدء العمل بنهاية العام على قواعد للإدراجات المزدوجة في سوق الأسهم السعودية وإنها ستعرضها على السوق لإبداء الرأي في أوائل 2019.

وأضاف أنه من الممكن تسريع الجدول الزمني إذا تقدمت شركة ما بطلب للإدراج في سوق أخرى، بحسب موق قناة سي إن بي سي عربية.

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وهناك شركات تسعى للادراج المزدوج بالسعودي حيث قال جاسم الصديقي، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، في وقت سابق إنه سيكون هناك تواصل مع إدارة السوق السعودية؛ من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والإدراج.

وأكدت المجموعة في أكتوبر من العام الماضي، بأنها تدرس إدراج أسهمها في السوق السعودي، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

والإدراج الثانوي أو الإدراج المزدوج معمول به بأسواق أخرى بالمنطقة وأبرزها اسواق الإمارات والتي شهدت منذ أيام إدراجا مزدوجا لأول شركة مصرية وهي شركة النعيم القابضة للاستثمارات.