شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المتقدمة": تحمل الدولة رسوم الوافدين يحسن أرباح 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، أن ينعكس تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة في القطاع الصناعي إيجابا على صعيد تخفيض المصاريف وبالتالي الأرباح المتوقعة في 2020.

وأشار خليفة الملحم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن الشركة لم تتأثر ماليا إلا بشكل طفيف جدا لا يذكر بسبب أحداث أرامكو خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الملحم "نجحنا في توفير احتياجاتنا من البولي بروبلين عبر عدة طرق"، مضيفا "كان لدينا مخزون بروبلين قمنا باستخدامه، ولدينا إمدادات من المنتج لم تنقطع خلال فترة الأحداث التي شهدتها أرامكو، وإنتاج البروبلين من مصانعنا انخفض بشكل بسيط وتمكنا من تعويضه عبر الإنتاج من المصادر الموجودة ومن "ساتورب".

وأشار الملحم إلى أن الشركة تنتج في حدود 500 ألف طن سنويا من البروبلين، وطاقتنا 450 ألف طن بسبب الكفاءة العالية، كما أن مصنع البولي برويلين ينتج 280 ألف طن، ولدينا 70 أو 80 ألف طن بولي برويلين، إضافة إلى الاتفاق مع ساتورب لتوريد 80 ألف طن سنويا بالأسعار العالمية.

وحول أسباب تراجع البولي بروبلين والتي تراجعت بنسبة 14% قال "إن الأسعار تأثرت بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين، ولحسن حظنا في فترة الصيف يحدث انخفاض في الأسعار ونفس الانخفاض كمبلغ قابله انخفاض في سعر اللقيم، والآن الأسعار في استقرار، ومن المتوقع حدوث تحسن طفيف في الأسعار خلال الربع الرابع وفي 2020".

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وأشار إلى ارتفاع التكاليف بنسبة 48% في الربع الثاني يعود لأمور غير متكرر، بينها توقف غير مجدول ومصاريف إدارية غير مكررة وتبرعات، إضافة إلى تغير طريقة احتساب المكافآت السنوية للموظفين في الشركة والذي أدى بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف.

وارتفعت أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" بنسبة 5.3% إلى 213 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ202.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد فترة الـ9 أشهر، ارتفعت الأرباح 2.5% إلى 576 مليون ريال، مقارنة بـ553 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الارتفاع بصورة رئيسية لانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي، وانخفاض الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3%.

وأعلنت شركة الراجحي المالية عن تقديراتهم لأرباح وإيرادات الربع الثالث 2019 للشركات التي تقوم بتغطيتها في قطاعات البتروكيماويات والاسمنت والتجزئة، والاغذية والزراعة والاتصالات والرعاية الصحية، وجاءت أرباح المتقدمة أعلى من توقعاتهم التي كانت تشير إلى تحقيقها 176 مليون ريال وبشكل كبير.