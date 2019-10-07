شكرا لقرائتكم خبر عن "المتطورة" تُمدد مذكرة تفاهم لبيع أحد استثماراتها لمدة ستة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة"، عن تمديد مذكرة تفاهم مبدئية لبيع أحد استثماراتها، لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 إبريل 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن التمديد يأتي من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

ويُذكر أن الشركة تلقت، في ديسمبر 2018، عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران، بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي النهائي لهذه الصفقة لاحقاً، في حال تم توقيع الاتفاقية النهائية الملزمة للبيع.

Advertisements

هذا ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الصفقة على الفترة المالية التي سيتم بها توقيع الاتفاقية النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وإرتفاع الإيرادات الأخرى, على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع تكاليف التمويل وإرتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 20.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 12.3%.