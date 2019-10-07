شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودي يعود للتراجع بعد أسبوعين من الارتفاع ويخسر 107 نقاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: عاد المؤشر العام للسوق السعودي للتراجع مرة أخرى بعد ارتفاعه لأسبوعين متتاليين على التوالي بعد أن أنهى أسبوعه المنتهي في 3 أكتوبر الجاري بتراجعه 1.33% بينما كان قد ارتفع الأسبوع قبل الماضي بنسبة 1.28%، وبنسبة 1.21% في الربع السابق له.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" وكان تراجع السوق بالأسبوع الماضي بنسبة أكبر من التي ارتفع بها خلال الأسبوع السابق له.

وتراجعت القيمة السوقية لشركات السوق الأسبوع الماضي بنسبة 1.59% لتصل إلى 1.86 تريليون ريال مقارنة بـ 1.89 تريليون ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبتراجع المؤشر الأسبوعي الماضي يكون قد تراجع في 17 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 21 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:

وارتفع الأسبوع الماضي 10 قطاعات وكان الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة قطاع الطاقة بنسبة 7.8%والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.1%، تلاه الخدمات الاستهلاكية 3.8%، ثم الطاقة بنسبة 3.8%، ثم المواد الأساسية وبنسبة 3.1%، في حين تراجع 11 قطاعا كان على رأسهم الإعلام والترفيه وبنسبة 5.6%، تلاه الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.7%، ثم قطاع إنتاج البنوك بنسبة 2.3%، وقطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.2%.

وجاء التراجع في الأسبوع الماضي مصحوبا بتراجع في متوسط قيم وأحجام التداولات، حيث تراجع متوسط قيم التداولات اليومية إلى 2.98 مليار ريال (-18%)، بينما تراجع متوسط أحجام التداولات اليومية إلى114.33 مليون سهم (-9%).

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وكان المؤشر العام قد أنهى أسبوعه المنتهي في 26 سبتمبر الماضي مرتفعا بنسبة 1.28% وذلك بعد ارتفاع الأسبوع السابق له بنسبة 1.21%، ووصل حجم مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 94 نقطة بنسبة ارتفاع 1.20%.

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