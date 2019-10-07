الاقتصاد

الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1511 دولارا للأوقية.

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ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.45 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.

 

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