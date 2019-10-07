شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تخفض إنفاقها من صندوق الثروة السيادى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة النرويجية التي يغلب عليها تيار يمين الوسط اليوم الاثنين، إن النرويج تعتزم خفض الإنفاق العام المقبل من صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.

وقالت وزارة المالية في مسودة ميزانية 2020، إنها ستقلص الإنفاق من الصندوق إلى 243.6 مليار كرونة نرويجية (26.79 مليار دولار) العام المقبل من 246.2 مليار كرونة في 2019.