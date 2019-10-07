شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تتفقد معرض "تراثنا" وتؤكد: لابد من تشجيع هذا النوع من الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، معرض تراثنا الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تلك المعارض في الترويج لمنتجات مشروعات الشباب ومساعدتهم علي فتح أسواق لها داخليًا وخارجيًا؛ مما يسهم في دعمهم علي الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية علي مستوى العالم.

وأكدت الوزارة حرص الوزارة بتقديم الدعم اللازم لتشجيع الشباب وأفكارهم مشيدة بالتنظيم الرائع للمعرض وما شهده من تنوع في الفنون اليدوية، والحرف التراثية التي تعبر عن تاريخ الدولة المصرية.

وقالت الوزارة إن مصر تنهض بشبابها وإبداعاتهم مؤكدة حرص الحكومة المصرية على دعم الروح الإبداعية لدي الشباب من خلال إقامة المعارض المختلفة فضلاً عن تقديم كل السبل الميسره لدعمهم في إقامة مشروعاتهم بل ودعم تسويق منتجات تلك المشروعات مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأعربت الوزارة عن سعادتها بزيارة معرض "تراثنا" ورؤية الروح المبتكرة والمتحفزة لمزيد من الإبداع علي وجه الشباب المشاركين به بل وبجودة المنتجات التي قدموها مما يجعلهم قادرين علي أن يكونوا ممثلين للتراث المصري أمام العالم أجمع.

كما شددت وزارة التخطيط علي أهمية تشجيع هذا النوع من الإنتاج اليدوى والحرفي والترويج له ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب بل وتقديم التدريبات اللازمة لمن لديهم تلك المواهب لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم علي إتقان تلك الفنون النادرة.

وتفقدت الوزارة أجنحة المعرض المختلفة بما ضمته من الحرف التراثية والفنون اليدوية المتميزة ومنها الكليم اليدوى، ومفروشات أخميم، وبعض من المنتجات النحاسية، إلي جانب المنتجات الزجاجية وأعمال التطريز على القماش، والتابلوهات، والخيامية وأعمال الصدف، ووحدات الإضاءة، والسجاد اليدوى، والخزف، والمفروشات، والجلود، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات سيناء، والخوص، والانتيكات.