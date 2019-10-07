شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المجتمعات تتيح 11 قطعة أرض للمستثمرين لإقامة مشروعات بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس مياه المجتمعات العمرانية، إنه تم إتاحة 11 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروعات مختلفة.

وأضاف أنه شملت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات على ما يلى: تخصيص قطعة أرض رقم (328/1) بمساحة إجمالية 10328.83 م2 بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بنشاط تجارى إدارى، وذلك بنظام البيع لصالح شركة للاستثمار العقارى، وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (108) بتاريخ 11/7/2017 والخاص بتخصيص قطعة الأرض بمساحة 4875م2 الكائنة خلف مشروع بالقطاع الأول مركز القاهرة الجديدة بنظام البيع لإحدى الشركات لاستخدامها فى إقامة جراج متعدد الطوابق، وتخصيص تلك القطعة لصالح شركة للاستثمارات العقارية، لتنفيذ جراج متعدد الطوابق، لخدمة المترددين على تلك المنطقة، وذلك بنظام البيع، بشرط أن يكون استخدامه عاما لجميع المترددين، ويتم أخذ التعهدات اللازمة على الشركة بذلك.

وأضاف: تشتمل الموافقة أيضاً بمدينة القاهرة الجديدة، على ما يلى: تخصيص قطعة أرض بمساحة 166 فداناً بمنطقة الجامعات والمعاهد – قطاع الأندلس، بنظام البيع لصالح لإحدى الشركات لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وتخصيص قطعة الأرض رقم (340 B) بالقطاع الثالث بمركز المدينة، بمساحة 4782.13 م2 لاقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة للتطوير العقارى، وتخصيص قطعة الأرض رقم (309) بالقطاع الثانى بمركز المدينة، بمساحة 1008.04 م2 لإقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة للمقاولات، وتخصيص قطعة الأرض رقم (310) بالقطاع الثانى بمركز المدينة، بمساحة 1012.25 م2 لاقامة مشروع (تجارى - إدارى) لصالح شركة لإدارة المشروعات والتوريدات.

وأوضح السباعى أن الأراضى التى وافق عليها مجلس الإدارة بمدينة القاهرة الجديدة، شملت أيضاً، تخصيص قطعة الأرض رقم (30 - 31) بمنطقة الجامعات والمعاهد بالمدينة، بمساحة 48104.22 م2 لإقامة جامعة، لصالح شركة للاستثمار العقارى، وتخصيص قطعة الارض رقم (S1) بمركز خدمات المجاورات الأربعة بالتجمع الأول بالمدينة، بمساحة 1369.53 م2، لإقامة مشروع (تجارى) لصالح شركة للخدمات البترولية، وتغيير نشاط القطعة (S 7) من حضانة إلى طبى مع الالتزام بتوفير قطعة أرض بنشاط حضانة بمنطقة المثلث بالتجمع الخامس، وتخصيص قطعة الأرض رقم (S 7) بمركز خدمات منطقة المثلث بالتجمع الخامس، بالمدينة، بمساحة 728.75 م2، لإقامة مركز طبى، لصالح مجموعة الاستثمار الصحى، وتعديل المعاملة المالية لقطعة الأرض المخصصة لشركة عقارية وسياحية، بمساحة 39 فداناً بمنطقة امتداد النرجس بالمدينة، وإعادة التعامل مع صندوق التأمين والخدمات الخاص بالعاملين بإحدى المؤسسات مع منح مهلة 3 سنوات لتنفيذ كامل المشروع على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة مركز خدمات (ج) المستثمرين الشمالية بالمدينة، على أن يتم إعادة تسعير الأرض من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.