شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرا 27.80 نقطة ليصل إلى مستوى 7934.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.74% رابحا 181.69 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.99 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 27.6 مليون سهم بقيمة 630.9 مليون ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 102 شركة. Advertisements وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%. وجاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.26%، ثم جاكو بنسبة 2.12%، ثم دور بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "متطورة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.78% ثم عناية بنسبة 2.14%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 2.05%.

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