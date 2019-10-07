شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يغلق منخفضا بفعل مخاوف التجارة وسهم موراتا يتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق المؤشر نيكى اليابانى منخفضا فى تعاملات محدودة اليوم الاثنين، إذ تعرض لضغوط جراء المخاوف من أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ربما تسفر عن تقدم محدود هذا الأسبوع، على الرغم من أن نموا معتدلا للوظائف الأمريكية فى سبتمبر قدم بعض الدعم للسوق.

وتراجع المؤشر نيكى 0.2% ليغلق عند 21375.25 نقطة، بينما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 1572.75 نقطة، مع بلوغ حجم التداولات أدنى مستوياته فى شهرين.

وقادت أسهم شركات التصدير الشديدة التأثر بالين السوق للانخفاض، مع تراجع أسهم بريدجستون ودينسو وكانون 1.8% و1.7% و1.4% على الترتيب.

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وكان قطاع شركات صناعة منتجات المطاط والتعدين من ضمن الأسوأ أداء بين قائمة المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 فى بورصة طوكيو، إذ انخفض مؤشرا القطاعين 1.6% و0.8% على الترتيب.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سهم موراتا للتصنيع العاملة فى صناعة المكونات الإلكترونية والمرتبطة بأبل 1.6% لتحتل المركز الثالث بين الأسهم الأكثر تداولا على المنصة الرئيسية من حيث قيمة التداولات بفعل توقعات بطلب قوى على آيفون.

كانت صحيفة نيكى الاقتصادية اليومية ذكرت نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى 10%.