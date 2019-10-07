شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% خاسرة 38.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10275.81 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24 مليون سهم بقيمة 49.2 مليون ريال قطرى عبر 1530 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 24 سهما، واستقرت 8 أسهم. وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.19%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%.

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