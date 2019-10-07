شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرا 5.66 نقطة ليصل إلى مستوى 2775.87 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 58.6 مليون سهم محققة ما قيمته 48.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 840 صفقة ل25 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 3.89%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.11%.