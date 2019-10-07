شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحا 34.720 نقطة ليصل إلى مستوى 5703.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحاً 46.14 نقطة ليصل إلى مستوى 6211.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 10.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4715.12 نقطة. Advertisements وجرى التداول بمستهل التعاملات على 60.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون دينار كويتى عبر 2948 صفقة. وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%. وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.31%، تلاه شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.70%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 4.64%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.84%، ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 9.79%.

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