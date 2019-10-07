شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: بحث 1424 منازعة استثمارية بقيمة 31.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه فى إطار تحسين المناخ العام، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، فقد بحثت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نحو 1424 منازعة استثمارية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب حتى العام الجارى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن قيمة المنازعات الاستثمارية التى تم النظر فيها وفق توجيهات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بلغت قيمتها حتى نهاية الشهر الماضى نحو 31.5 مليار جنيه فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن أكثر الجهات المشكو فى حقها بالترتيب، محافظة القاهرة يليها محافظة مطروح، ثم الهيئة العامة للاستثمار وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، لافتا أن بعض المنازعات تم حلها وديا، فيما تم رفض عدد منها وترك الأخرى للقضاء.

جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ساهمت بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار وإعادة الثقة لرجال الأعمال فى العمل بمصر.