هبوط أسعار النفط من جديد وسط جو من التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل في الوقت الذي يعلقون فيه أمال حدوث انتعاش على إحراز تقدم في المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي عقب بيانات عن التصنيع تبعث على

التشاؤم من الولايات المتحدة والصين بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم النمو العالمي وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقي مسؤولون أمريكيون وصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول في المحاولة التالية التي طال

انتظارها للتوصل لاتفاق.