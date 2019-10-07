شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تحدد أولويات التنمية البشرية والصحة فى موازنة الدولة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد التنمية البشرية، من أهم أولويات الموازنة العامة للدولة، وبينها قطاع الرعاية الصحية والتأمين، وتتضمن الموازنة 6.6 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب.

وننشر فى هذا التقرير بالإنفوجراف أبرز 6 أرقام فى مجال الصحة فى موازنة 2019 - 2020 فى مجال التنمية البشرية.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، وبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 يوم 1 يوليو 2019.