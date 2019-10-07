شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للاستثمار بالإمارات تفتح "واحة البداير" السياحية أمام الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق عن فتح أبواب "واحة البداير" المشروع السياحى الفاخر أمام الزوار والسياح لتقدم لهم تجربة إقامة فريدة من نوعها تجمع بين التراث الأصيل والحداثة وممارسة الأنشطة الخارجية المختلفة فى الواحة التى تديرها العلامة التجارية العالمية "مسك من شذا".

وتعتبر واحة البداير أول مشروع سياحى من نوعه فى دولة الإمارات حيث يتفرد بتصاميمه المستوحاة من التراث الإماراتى ويضم غرف فندقية وخيام فاخرة فى قلب صحراء البداير التى تعتبر واحدة من أشهر المناطق الصحراوية الساحرة فى الدولة ومنطقة الخليج ويقدم تجربة سياحية بيئية متميزة.

ويتكون المشروع الذى بلغت تكلفته نحو 60 مليون درهم، من 21 غرفة و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع أسرّة منفردة، و10 غرف فاخرة مع أسرة لشخصين، و7 خيام مع غرفة نوم واحدة، و3 خيام مع غرفتى نوم لتتناسب مع احتياجات النزلاء وحجم عائلاتهم.

وكانت /شروق/ قد كشفت فى العام 2017 عن نيتها إطلاق ثلاثة مشاريع تنتمى إلى فئة السياحة البيئية والتراثية بتكلفة 130 مليون درهم وهي: نزل الرفراف فى مشروع كلباء ونزل الفاية فى مليحة وواحة البداير فى صحراء البداير حيث أعلنت فى حينها أنه سيتم افتتاح المشاريع الثلاثة فى العام الحالى 2019.

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ومع افتتاح واحة البداير، تكون شروق، قد استكملت المشاريع الثلاثة التى تنضوى تحت مظلة "الشارقة للضيافة" التابعة للهيئة وتدار جميعها من قبل العلامة التجارية ذاتها "مسك من شذا".

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذى لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ أن واحة البداير، التى تشكل قرية متكاملة فى وسط الصحراء الهادئة، تضاف إلى المشهد الجمالى السياحى والبيئى فى إمارة الشارقة..مشيرا إلى أن الواحة تمثل رافعة مهمة للارتقاء بواقع السياحة البيئية فى دولة الإمارات وإمارة الشارقة، والحفاظ على الحياة البرية عبر تسليط الضوء على أهميتها فى تعزيز الاستثمار والبناء والتطوير.

وأوضح السركال أن رؤية /شروق/ تترجم من خلال المشاريع السياحية غير التقليدية، مفهوم الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير خيارات متعددة أمام المواطنين والزوار لتمضية أوقات هادئة وممتعة وسط الطبيعة بوجود جميع وسائل الترفيه والراحة، وقال: "تعكس مشاريعنا فى /شروق/ نجاح الإمارة فى تقديم ثقافة المنطقة وتراثها إلى السياح من مختلف دول العالم وتعريفهم بتاريخ الشعب الإماراتى وعاداته وجمال الطبيعة فى الإمارات، بما يسهم فى دعم "رؤية الشارقة 2021" التى أطلقتها هيئة الإنماء التجارى والسياحى بالإمارة بهدف استقطاب عشرة ملايين سائح إلى الشارقة."