شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرنشايز العالمي» 22 و 23 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” يُقام معرض «الفرنشايز العالمي» في دورته السنوية السابعة يومي 22 و23 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». ويعد الحدث العالمي البارز الذي تنظمه غرفة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية «الفرنشايز»، إحدى أبرز فعاليات صناعة الامتياز التجاري وأكثرها نجاحاً وإقبالاً على مستوى العالم.

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